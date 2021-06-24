Угнал машину в Симферополе и поставил её… в своём дворе в Севастополе

В Симферополе в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что неустановленное лицо угнало его автомобиль «Лада Гранта», стоящий перед домом.

Сотрудниками уголовного розыска в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественное преступление 37-летний мужчина. Угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили у задержанного по месту его регистрации в Севастополе.

В настоящее время следователем отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Полиция сообщает, что в целях предупреждения угонов автомашин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:

не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещённых местах;

при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;

не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» или в салоне автомобиля;

если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедленно сообщите об этом по телефону «102» или в ближайший отдел полиции, укажите данные вашего технического паспорта (марка, модель, цвет, госномер, номера агрегатов автомашины).