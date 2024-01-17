Угонщиком оказался родственник потерпевшего. Автокриминал в Ленинском районе Крыма

В Ленинском районе Крыма полиция получила сообщение от жителя одного из здешних сёл об угоне легкового автомобиля. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что транспортное средство мог взять без разрешения его пасынок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов в соседнем селе инспекторы ДПС задержали 35-летнего родственника заявителя на угнанном автомобиле. При беседе с водителем сотрудники полиции установили у него признаки опьянения, которое подтвердилось в результате освидетельствования прибором алкотестером. Результат показал превышение нормы этилового спирта в выдыхаемом воздухе белее, чем в шесть раз, – рассказали подробности в МВД по РК.

Мужчина был отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Гражданин задержан в порядке ст.91 УПК РФ.