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Угонщиком оказался родственник потерпевшего. Автокриминал в Ленинском районе
Фото: МВД по РК

Угонщиком оказался родственник потерпевшего. Автокриминал в Ленинском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:41 17.01.2024

В Ленинском районе Крыма полиция получила сообщение от жителя одного из здешних сёл об угоне легкового автомобиля. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что транспортное средство мог взять без разрешения его пасынок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов в соседнем селе инспекторы ДПС задержали 35-летнего родственника заявителя на угнанном автомобиле. При беседе с водителем сотрудники полиции установили у него признаки опьянения, которое подтвердилось в результате освидетельствования прибором алкотестером. Результат показал превышение нормы этилового спирта в выдыхаемом воздухе белее, чем в шесть раз, – рассказали подробности в МВД по РК.

Мужчина был отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

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Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Гражданин задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

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