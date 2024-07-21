«Ухо Трампа» — на рынки криптовалют вышел новый токен. Пользуется спросом

Новости криптовалют таковы: несколько криптобирж добавили токен THE EAR STAYS ON (EAR) в свои листинги. Этот мемный токен символизирует ухо Трампа, которое пострадало во время недавнего покушения.

На фоне популярности Трампа и общего роста крипторынка, а также после новостей о его хорошем самочувствии, криптовалюта демонстрирует позитивную динамику. Сегодня мы рассмотрим, где можно приобрести токен «ухо Трампа» и какие другие токены привлекают внимание инвесторов.

История токена «ухо Трампа»

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа было обещание создать благоприятные условия для криптоиндустрии. Он привлек внимание криптоинвесторов, опираясь на исследования, показывающие поддержку крипторынка среди американских избирателей. Эта тема стала его козырем в борьбе с соперниками.

Событием, привлекшим дополнительное внимание к Трампу, стало покушение на него 13 июля, в ходе которого пуля задела его ухо. Многих поразило его мужество в сложной ситуации. Он не покинул сцену даже после ранения, и его охрана быстро вывела его в безопасное место. Это вдохновило сообщество на создание нового токена THE EAR STAYS ON (EAR).

Этот шуточный токен уже появился на крупных биржах, включая MEXC (№11 по спотовым объемам) и Raydium (№5 среди децентрализованных площадок).

На фоне положительных заявлений Трампа о крипторынке, EAR вырос на 15%. Наивысшая цена токена была зафиксирована на следующий день после покушения.

Состояние сектора PolitiFi

В этом секторе наибольший рост за последние сутки показал токен Gabin Noosum (NOOSUM), который вырос на 146%. Этот проект назван в честь вымышленного персонажа, который предполагается как следующий президент США после Байдена и потенциальный кандидат от демократов.

Второе место с ростом 100% занял токен Pepe (TRUMP). Главный герой этого токена — лягушонок Рере, который часто упоминался Трампом, а лозунг проекта — «Вернем Америке былое величие». В топ-10 токенов сектора также вошли монеты, связанные с Бараком Обамой, Такером Карлсоном, Камалой Харрис и Александрей Окасио-Кортес.

А вот токены, связанные с Байденом, потеряли в стоимости. Например, токен BODEN подешевел на треть за сутки, а некоторые токены, связанные с Трампом, такие как TRUMP и MAGA, потеряли в цене на 10% и 7% соответственно.

С 25 по 27 июля в Нэшвилле пройдет конференция Bitcoin 2024, где ожидается выступление Трампа. Предыдущий опыт показывает, что позитивные высказывания политиков могут привести к резкому росту стоимости связанных с ними токенов.

Прогнозы для «уха Трампа»

Отметим, что как и многие мемные токены, EAR может столкнуться с проблемами стабильности и долговечности. Такие токены часто имеют краткосрочный интерес, и их долгосрочная ценность может быть неопределенной.

Но как бы там ни было, а «ухо Трампа» представляет собой интересный пример того, как мемы и актуальные события могут вдохновлять создание новых криптовалют. При этом эксперты предупреждают: потенциальным инвесторам стоит быть осторожными и тщательно исследовать риски, связанные с такими активами.

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