Указ подписан: электромобилям въезд на Крымский мост запрещён

Как отметил Сергей Аксёнов, решение вступает в силу 3 ноября с 00:00 и до особого распоряжения с учетом рекомендации силовых и правоохранительных структур.
Вводится временное ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив, – уточнил Глава Крыма.
Сергей Аксёнов подчеркнул:
Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крымский мост
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крымский мост