Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Указ подписан: электромобилям въезд на Крымский мост запрещён
Новости Республики
Указ подписан: электромобилям въезд на Крымский мост запрещён

Указ подписан: электромобилям въезд на Крымский мост запрещён

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:03 31.10.2025

Глава Республики Крым подписал указ, согласно которому с 3 ноября 2025 года гибридным автомобилям и электромобилям запрещается въезд на Крымский мост со стороны города-героя Керчи.

Как отметил Сергей Аксёнов, решение вступает в силу 3 ноября с 00:00 и до особого распоряжения с учетом рекомендации силовых и правоохранительных структур.

Вводится временное ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив, – уточнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул:

Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым.

Узнайте больше:  В Крыму хотят пересмотреть квоты и сроки вылова рыбы

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x