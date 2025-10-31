Указ подписан: электромобилям въезд на Крымский мост запрещён

Вводится временное ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив, – уточнил Глава Крыма.

Как отметил Сергей Аксёнов, решение вступает в силу 3 ноября с 00:00 и до особого распоряжения с учетом рекомендации силовых и правоохранительных структур.

