Укладка верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное» завершена

Специалисты АО «ВАД» закончили укладку верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное», протяженность участка составляет 15,4 км. Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На объекте уложен выравнивающий слой и два слоя покрытия, установлен бортовой камень и устроены тротуары. На участке ремонта дороги работало 50 единиц техники и 74 человека. Вдоль дороги планируется завершение укрепления обочин, до конца недели будет нанесена разметка. Работы выполнены с опережением сроков более чем на месяц. Согласно условиям контракта, ремонт этой дороги должен был быть закончен до начала декабря, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.