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Укладка верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное»
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Укладка верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное» завершена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 21.10.2020

Специалисты АО «ВАД» закончили укладку верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное», протяженность участка составляет 15,4 км. Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На объекте уложен выравнивающий слой и два слоя покрытия, установлен бортовой камень и устроены тротуары. На участке ремонта дороги работало 50 единиц техники и 74 человека. Вдоль дороги планируется завершение укрепления обочин, до конца недели будет нанесена разметка. Работы выполнены с опережением сроков более чем на месяц. Согласно условиям контракта, ремонт этой дороги должен был быть закончен до начала декабря, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

 

Укладка верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное» завершена

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