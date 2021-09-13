Уклоняетесь от военной службы? Могут оштрафовать. Приговор Бахчисарайского районного суда

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор молодому человеку за уклонение от призыва на военную службу. Виновный приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Материалами уголовного дела установлено, что в 2017 году житель города Бахчисарай 2000 года рождения, будучи гражданином Российской Федерации мужского пола, достигшим 16-ти летнего возраста, в соответствии с ч.1 ст. 9 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе» поставлен на первоначальный учет в отделе Военного комиссариата Республики Крым по Бахчисарайскому району. Молодой человек, являясь лицом призывного возврата и признанный годным к прохождению военной службы, в начале апреля 2021 года в рамках весеннего призыва получил повестку на заседание призывной комиссии и для прохождения медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Не желая проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, призывник в военный комиссариат Бахчисарайского района не явился, при этом документов, подтверждающих уважительную причину неявки, не предоставил. В мае 2021 года юноша снова получил повестку о необходимости его явки в военный комиссариат по Бахчисарайскому району. Вызов также был призывником проигнорирован без уважительных на то причин, — озвучили детали дела в пресс-службе Бахчисарайского районного суда Республики Крым.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по ч.1 ст. 328 УК РФ, как уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы. Приговор не вступил в законную силу.