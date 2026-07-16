Выставка «Крымское золото: «цивилизованная» Европа грабит российские сокровища» открылась в посольстве России в Мексике. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Экспозиция, подготовленная Российским военно-историческим обществом, рассказывает о беспрецедентном решении иностранных судов не возвращать уникальные артефакты в музеи Крыма, – рассказали в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что в 2013 году крымские музеи отправили более 580 артефактов на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Однако за месяц до ее окончания Крым вернулся в состав России, и киевский режим решил незаконно завладеть музейными ценностями. Голландский музей вернуть коллекции отказался.

Нидерландские суды — в 2016 году, а затем и Верховный суд страны в 2023 году — проигнорировали международное право и постановили передать коллекцию Украине. Сейчас коррумпированный киевский режим намерен запустить крымское золото в коммерческий оборот — наследие России может оказаться у западных коллекционеров или украинских олигархов, – заявили в российском МИДе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила , что все причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота ответят за это преступление. Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как «соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова».

В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Речь идет о музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.

источник: РИА Новости Крым

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