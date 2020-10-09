Украина грозит Никарагуа санкциями. А все из-за Крыма и Героя России

Правительство Украины инициировало санкции против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Напомним, это известный на Крымском полуострове человек – Герой России Олег Белавенцев. «Незалежная» выдержала «шоковую паузу» больше месяца… и началось.

Правительство Украины обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны с просьбой ввести санкции против Никарагуа за назначение почетного консула этой республики в Крыму. Такое решение было принято в пятницу на заседании кабинета министров.

Проект предполагает внесение предложений относительно применения жестких секторальных санкций к Республике Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, — сказал на заседании вице-премьер Алексей Резников.

Он добавил, что речь идет о «неправомерном и несогласованном» с украинской стороной назначении почетного консула в Крыму. По его словам, это решение будет нести «четкий сигнал официального послания украинского народа» отдельным правительствам государств, в данном случае — Никарагуа.