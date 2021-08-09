Украина хочет «репарации» за Крым. В Крыму ответили: дырку от бублика вам

Россия «обязательно заплатит» Украине за Крым. Такое заявление сделал вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции т.н. временно оккупированных территорий Алексей Резников. Причем сравнение он выбрал, мягко говоря, неуместное.

Давайте вспомним простую вещь – агрессия гитлеровской Германии против Европы, против стран бывшего Советского Союза, сегодня самостоятельных, независимых, погибшие белорусы, русские, украинцы, казахи, грузины и так далее. Но проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: «Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации». И платят по сей день, выплачивают. И платят в том числе гражданам Израиля, на сегодняшний день, за холокост и так далее. То есть хватило же у политического руководства Германии воли, и местное население их не снесло, на вилах не вынесли. Да, признали. Так и произойдет в России, причем в достаточно обозримом будущем, – заявил Резников.

По мнению украинского министра, «возвращение» полуострова не будет быстрым. Он заявил, что вопрос Крыма будет одним из условий для «возвращения России в мировое сообщество».

В Крыму такую «уверенность» не смогли оставить без комментария. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель заявил, что власти Украины «дырку от бублика» получат, вместо «репараций» за полуостров.

Киевские политики дырку от бублика получат, а не репарации. Это Крыму впору выставлять счет на возмещение материального ущерба, нанесенного полуострову за все годы его разорения и разрухи в составе Украины, – заявил РИА Новости Гемпель.

Он также заявил, что власти Украины «ограбили и разрушили полуостров», а за последние семь лет он преобразился. Он призвал украинское руководство приехать в Крым и увидеть, как изменился полуостров.