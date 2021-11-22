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Украина на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы никогда не подавать воду в Крым
Скриншот: Дом

Украина на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы никогда не подавать воду в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:57 22.11.2021

Украина не намерена когда-либо подавать воду в Крым и уже на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале. Об этом сообщила в понедельник украинский вице-премьер, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук во время поездки в Херсонскую область.

Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать, — сказала Верещук, говоря о возможности подачи воды в Крым.

По ее словам, «это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами«.

Это невозможно, — добавила Верещук. — Украина планирует только достроить дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, которая уже завершена на 90%.

По материалам ТАСС.

Украина на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы никогда не подавать воду в Крым

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