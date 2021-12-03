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Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях
Фото: пресс-служба ВМС ВС Украины

Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 03.12.2021

Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях (на берегах Черного и Азовского морей). Об этом сообщил в пятницу министр обороны «незалежной» Алексей Резников.

Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством, — сказал министр, выступая в Верховной раде.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства военно-морских баз. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМСУ. Она рассчитана на три этапа: первый — до 2024 года, второй — до 2030 года, третий — до 2035 года.

По словам Зеленского, в стране создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз. Первой планируется построить такую базу в Бердянске, на юге Запорожской области.

Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях

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