Украина обвинила Россию в «разрушении основ европейской безопасности»

Министр обороны Украины Андрей Таран обвинил Россию в «разрушении основ европейской безопасности» и «создании угроз миру и стабильности на континенте». Этим вызовам должно быть уделено значительно большее внимание со стороны ОБСЕ, считает он.

Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона, — цитирует украинского министра «Интерфакс» .

Таран также отметил, что ситуация с безопасностью на востоке страны, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется «беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободе судоходства со стороны России«.

Он выразил убеждение, что единственным способом остановить такие действия РФ является восстановление полного контроля украинского правительства над всем участком международно признанной границы на востоке Украины. Министр также отметил необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ в решение проблемы Крыма.

Санкции, связанные с Крымом, должны действовать пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом, — подчеркнул глава оборонного ведомства «незалежной».

Такое заявление он сделал во время итогового онлайн-заседания Форума безопасности и сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины. В частности, Таран призвал участников Форума к откровенной дискуссии с целью поиска «твердого и сплоченного ответа на угрозу фундаментальным принципам Организации», без которых, по его словам, невозможно восстановить мир и безопасность в Европе.