Украина перекрывает границы, в том числе Крымом. И пускать крымчан через кордон не будут

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на время карантина из-за коронавируса в страну не будут пускать людей, прописанных на так называемых «оккупированных территориях», а именно в Крыму и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан стопроцентный в пунктах соприкосновения, пунктах пропуска, и мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории для того, чтобы иметь больший контроль, — цитирует Авакова РИА Новости .

То есть, по словам министра, если человек живет на «неподконтрольной Украине территории», имеет там место регистрации, то он не может быть пропущен на «неоккупированную территорию» пока действует карантин.

К слову, кому кого надо опасаться – еще вопрос. В Крыму – ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. На Украине – три подтвержденных случая, в том числе, один – с летальным исходом.

Перекроет «незалежная» кордон для крымчан? И к лучшему! Тем временем, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил ужесточить контроль на границе.

Я сегодня обращусь с официальным депутатским запросом к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, она же является одновременно руководителем штаба по предотвращению коронавируса в РФ, обращусь в Федеральную службу безопасности. Я не буду требовать закрытия границ, которые соединяют Крым и Украину, это «Каланчак» и «Чонгар», но я буду требовать и просить ужесточения контроля при их пересечении, — сказал Белик в ходе пресс-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Но, кажется, мера – излишняя. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границу для иностранцев через 48 часов. Эти меры будут применяться как профилактические от коронавируса. Границу закроют на две недели. Всех украинцев, которые будут возвращаться домой из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, поместят на карантин. Крымчан – как «иностранцев» — на территорию «незалежной» просто не пустят.