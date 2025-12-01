Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Украина планировала в Крыму убийство жены и ребенка российского военного
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 01.12.2025

Военная разведка Украины предполагала возможность убийства жены и ребенка офицера Минобороны РФ, покушение на которого предотвратили сотрудники ФСБ России. Это следует из аудиозаписи разговора сотрудника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с завербованным агентом, соответствующий видеоролик ФСБ России опубликован в Telegram-канале RT.

В понедельник ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России. Завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.

Сообщается, что российские силовики установили личность организатора теракта – сотрудника ГУР МО Украины. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и арестован.

источник: РИА Новости Крым 

