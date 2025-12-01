Украина планировала в Крыму убийство жены и ребенка российского военного

В понедельник ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России. Завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.

Сообщается, что российские силовики установили личность организатора теракта – сотрудника ГУР МО Украины. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и арестован.

источник: РИА Новости Крым