Украина продолжает атаки: за ночь над Крымом и регионами РФ сбиты дестяки беспилотников

90 беспилотников ВСУ и одна ракета «Нептун» сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Уточняется, что 38 дронов сбиты над акваторией Азовского моря, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 7 – над акваторией Черного моря, по два беспилотника уничтожены – над территориями Курской и Ростовской областей и по одному в Брянской и Белгородской областях.

Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря, — отмечают в ведомстве.

источник: РИА Новости Крым