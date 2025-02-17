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Украина продолжает атаки: за ночь над Крымом и регионами РФ сбиты дестяки беспилотников
фото: © РИА Новости . Евгений Биятов

Украина продолжает атаки: за ночь над Крымом и регионами РФ сбиты дестяки беспилотников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:14 17.02.2025

90 беспилотников ВСУ и одна ракета «Нептун» сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Уточняется, что 38 дронов сбиты над акваторией Азовского моря, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 7 – над акваторией Черного моря, по два беспилотника уничтожены – над территориями Курской и Ростовской областей и по одному в Брянской и Белгородской областях.

Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря, — отмечают в ведомстве.

источник: РИА Новости Крым 

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