Украина провела ракетные учения близ границы с Крымом

Украина провела ракетные учения из комплексов «Точка-У» вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба минобороны «незалежной».

Экипажи тактических ракетных комплексов “Точка-У”, подчиненные Командованию объединенных сил ВС Украины… по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели, — говорится в сообщении.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты ТРК “Точка-У” продемонстрировали «умелые действия по подготовке выходных данных для ракетной стрельбы, перевода комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузке ракеты с транспортной машины на пусковую установку«.

Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове. Как говорит член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, надо быть начеку.

Это достаточно неприятно. Комплекс «Точка-У» имеет дальность поражения целей 120 километров, то есть «покрывает» большую часть Крыма, «достает» до ряда военных объектов на территории полуострова, поэтому нам надо держать руку на пульсе, — сказал эксперт.

Он добавил, что у России в Крыму есть системы ПРО, способные сбить подобные ракеты, но всегда есть вероятность каких-то инцидентов.