реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Украина разместила у границы с Крымом дивизион ЗРК С-300 «Фаворит»

crimeapress_news



реклама в крыму
Украина разместила у границы с Крымом дивизион ЗРК С-300 «Фаворит»
Фото: Avia.pro

Украина разместила у границы с Крымом дивизион ЗРК С-300 «Фаворит»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 11.01.2022

Специалисты отмечают, эти ракеты угрожают гражданской авиации.

Украинские военные разместили у границы с Крымом дивизион ЗРК С-300 «Фаворит». Точное местоположение комплексов остаётся неизвестным, однако, по данным ряда источников, комплексы развёрнуты приблизительно в 30 километрах от российской границы, что не исключает провокаций со стороны Киева.

На данный момент известно о том, что дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» был переброшен на границу с Крымом из зоны Операции объединённых сил (ООС). При этом какие-либо конкретные цели развёртывания комплексов С-300 на границе с Крымом не называются.

На боевое дежурство по охране воздушного пространства Украины уже заступил зенитный ракетный дивизион С-300. Это подразделение входит в состав зенитной ракетной бригады Воздушных Сил ВС Украины имени гетмана Филиппа Орлика. Она прикрывает города и важные объекты инфраструктуры страны от воздушного нападения противника с южного направления, в том числе с территории Крыма, — сообщает информационный ресурс «Милитарный».

При сравнительно небольшой зоне поражения целей, комплексы С-300 ВСУ не представляют никакой угрозы для России, однако Avia.pro обращает внимание на тот факт, что Киев создаёт угрозу для гражданской авиации.

Узнайте больше:  За два года в отелях Крыма не произошло ни одной серьезной вспышки заболевания COVID-19

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.