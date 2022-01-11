Украина разместила у границы с Крымом дивизион ЗРК С-300 «Фаворит»

Специалисты отмечают, эти ракеты угрожают гражданской авиации.

Украинские военные разместили у границы с Крымом дивизион ЗРК С-300 «Фаворит». Точное местоположение комплексов остаётся неизвестным, однако, по данным ряда источников, комплексы развёрнуты приблизительно в 30 километрах от российской границы, что не исключает провокаций со стороны Киева.

На данный момент известно о том, что дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» был переброшен на границу с Крымом из зоны Операции объединённых сил (ООС). При этом какие-либо конкретные цели развёртывания комплексов С-300 на границе с Крымом не называются.

На боевое дежурство по охране воздушного пространства Украины уже заступил зенитный ракетный дивизион С-300. Это подразделение входит в состав зенитной ракетной бригады Воздушных Сил ВС Украины имени гетмана Филиппа Орлика. Она прикрывает города и важные объекты инфраструктуры страны от воздушного нападения противника с южного направления, в том числе с территории Крыма, — сообщает информационный ресурс «Милитарный».

При сравнительно небольшой зоне поражения целей, комплексы С-300 ВСУ не представляют никакой угрозы для России, однако Avia.pro обращает внимание на тот факт, что Киев создаёт угрозу для гражданской авиации.

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