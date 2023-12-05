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Украина «старается»: над ом уничтожены 22 беспилотника, 13 — перехвачены
фото: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Украина «старается»: над Крымом уничтожены 22 беспилотника, 13 — перехвачены

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:41 05.12.2023

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 перехватили над Азовским морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА (беспилотные летательные аппараты) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым, — цитирует ТАСС сообщение ведомства. 

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