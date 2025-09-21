Прямо сейчас:
Новости Республики
Украина ударила по Форосу: есть пострадавшие и погибшие. Действует горячая линия
Украина ударила по Форосу: есть пострадавшие и погибшие. Действует горячая линия

21.09.2025

В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется, – проинформировал глава республики. —  Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты.

На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Глава РК держит ситуацию на личном контроле. Также Аксенов обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта, проинформировали в надзорном ведомстве. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08.

На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов. Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.

Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория Форос оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, — проинформировали в Минздраве РК. Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым.

источник: РИА Новости Крым

