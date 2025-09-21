Украина ударила по Форосу: есть пострадавшие и погибшие. Действует горячая линия

В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется, – проинформировал глава республики. — Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты.

На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Глава РК держит ситуацию на личном контроле. Также Аксенов обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта, проинформировали в надзорном ведомстве. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08.

На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов. Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.