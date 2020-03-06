Украина усилила патрулирование приграничных районов с Крымом

Пограничники Херсонского отряда начинают вторую активную фазу специальных мер по пограничной безопасности в районах на административной границе с Крымом – на побережье Черного моря и озере Сиваш. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Специальными пограничными нарядами подразделений будет проверяться законность нахождения лиц в пределах контролируемых пограничных районов Николаевской и Херсонской областей, соблюдения гражданами установленных правил пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом через КПВВ, законность выхода малых плавсредств из пунктов базирования в Черном море и о. Сиваш, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пограничная авиация будет также проводить «воздушный мониторинг и поиск нарушителей». О причинах усиления «мер безопасности» не сообщается.