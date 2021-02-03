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Украина ввела санкции против двух авиакомпаний – молдавской и португальской – за полеты в Крым
Фото: Free-Photos, pixabay.com

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний – молдавской и португальской – за полеты в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 03.02.2021

По инициативе Службы безопасности Украины в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за полеты в Россию через Крым, который Киев считает «своей территорией». Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду.

На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО (Совету национальной безопасности и обороны – ред.) применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до «окончания срока временной оккупации Крыма» или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с «оккупацией полуострова».

Реакция португальской и молдавской сторон пока неизвестна. Однако удивляет избирательность украинских властей. Ведь еще в октябре прошлого года власти США разрешили своим авиакомпаниям пролетать в воздушном пространстве Крыма, признав такие полеты безопасными. Вместе с тем, Федеральное авиационное управление США заявило, что сохраняет запрет пролёта своим авиакомпаниям над территорией полётной информации Днепра (Днепропетровска) из-за «продолжающегося конфликта на востоке Украины».

И где они, санкции Киева в отношении американцев?

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний – молдавской и португальской – за полеты в Крым

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