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Украинцы летом не слишком активно ехали в Крым. Статистика Погрануправления подтверждает
Фото: ФБ

Украинцы летом не слишком активно ехали в Крым. Статистика Погрануправления подтверждает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 15:13 26.09.2020

Границу с Укрыины с Крымом (на въезд и выезд) в период курортного сезона пересекли более 60 тысяч человек  и немногим более 2 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК.

В период курортного сезона, в июне-августе текущего года, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пунктах пропуска через государственную границу на выезд и въезд в Российскую Федерацию в пограничном отношении было оформлено свыше 60 тысяч человек и около 2 тысяч транспортных средств, – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что наиболее интенсивный пассажирский и транспортный поток был в пункте пропуска «Джанкой». Из более чем 31 тысячи человек, прибывших в Крым, около 23 тысяч составили граждане Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года динамика пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств прогнозируемо уменьшилась в связи с введением карантинных мер из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, – подчеркнули в Погрануправлении.

Ране сообщалось, что доля украинских «курортников» этим летом составляла 1%. Если учесть, что всего в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона человек, то 31 тысяча приезжих гостей из «незалежной» — то это даже меньше – 0,8%.

Украинцы летом не слишком активно ехали в Крым. Статистика Погрануправления подтверждает

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