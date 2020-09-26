Украинцы летом не слишком активно ехали в Крым. Статистика Погрануправления подтверждает

Границу с Укрыины с Крымом (на въезд и выезд) в период курортного сезона пересекли более 60 тысяч человек и немногим более 2 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК.

В период курортного сезона, в июне-августе текущего года, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пунктах пропуска через государственную границу на выезд и въезд в Российскую Федерацию в пограничном отношении было оформлено свыше 60 тысяч человек и около 2 тысяч транспортных средств, – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что наиболее интенсивный пассажирский и транспортный поток был в пункте пропуска «Джанкой». Из более чем 31 тысячи человек, прибывших в Крым, около 23 тысяч составили граждане Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года динамика пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств прогнозируемо уменьшилась в связи с введением карантинных мер из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, – подчеркнули в Погрануправлении.

Ране сообщалось, что доля украинских «курортников» этим летом составляла 1%. Если учесть, что всего в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона человек, то 31 тысяча приезжих гостей из «незалежной» — то это даже меньше – 0,8%.