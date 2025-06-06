Украинка угрожала убить мать — пойдёт «отрабатывать» и заплатит штраф. Приговор суда в Севастополе

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении проживающей в Севастополе 47-летней гражданки Украины.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Установлено, что поздно вечером 31 декабря 2024 года осужденная в нетрезвом состоянии находилась в квартире на ул. Челнокова, где проживала вместе с сожителем и его матерью. Мать сожителя упрекнула женщину в пьянстве и неадекватном поведении, а та, в свою очередь, стала душить пенсионерку и высказала угрозу убийством. В дальнейшем потерпевшая обратилась в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Мировой судья Гагаринского судебного района г. Севастополя приговорил виновную к 320 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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