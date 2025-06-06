Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Украинка угрожала убить мать — пойдёт «отрабатывать» и заплатит штраф. Приговор суда в Севастополе
Новости Республики
Украинка угрожала убить мать - пойдёт "отрабатывать" и заплатит штраф. Приговор суда в Севастополе
иллюстративное фото: pikist.com

Украинка угрожала убить мать — пойдёт «отрабатывать» и заплатит штраф. Приговор суда в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:50 06.06.2025

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении проживающей в Севастополе 47-летней гражданки Украины.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Установлено, что поздно вечером 31 декабря 2024 года осужденная в нетрезвом состоянии находилась в квартире на ул. Челнокова, где проживала вместе с сожителем и его матерью. Мать сожителя упрекнула женщину в пьянстве и неадекватном поведении, а та, в свою очередь, стала душить пенсионерку и высказала угрозу убийством. В дальнейшем потерпевшая обратилась в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Мировой судья Гагаринского судебного района г. Севастополя приговорил виновную к 320 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Узнайте больше:  В Севастополе сын-подросток убил мать-алкоголичку. Что решил суд

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: прокуратура Севастополя

прокуратура Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.