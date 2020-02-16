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Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от претензий на полуостров
Фото: РИА Новости

Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от претензий на полуостров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:51 16.02.2020

Киеву нужно отказаться от претензий на Крым и не вынашивать «фантомные планы» по созданию новой международной площадки для возвращения региона. Такое заявление в воскресенье, 16 февраля, сделала глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но, видимо, основные принципы дипломатии незнакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма, — цитирует Гридчину РИА Новости.

Глава общины призвала украинского лидера Владимира Зеленского оставить жителей региона в покое и «заняться наконец делами своей страны».

Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году, — отметила она.

Гридчина также выразила надежду на то, что после ухода Зеленского с президентского поста о нем скажут «что-то хорошее», в отличие от его предшественника Петра Порошенко.

Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от претензий на полуостров

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