Киеву нужно отказаться от претензий на Крым и не вынашивать «фантомные планы» по созданию новой международной площадки для возвращения региона. Такое заявление в воскресенье, 16 февраля, сделала глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но, видимо, основные принципы дипломатии незнакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма, — цитирует Гридчину РИА Новости .

Глава общины призвала украинского лидера Владимира Зеленского оставить жителей региона в покое и «заняться наконец делами своей страны».

Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году, — отметила она.

Гридчина также выразила надежду на то, что после ухода Зеленского с президентского поста о нем скажут «что-то хорошее», в отличие от его предшественника Петра Порошенко.