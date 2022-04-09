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Украинские «диванные войска» и фейкометы «добрались» до Крымского моста
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Украинские «диванные войска» и фейкометы «добрались» до Крымского моста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 09.04.2022

По мессенджерам Крыма идёт фейковая рассылка якобы от МЧС России с вкрадчивыми страшилками об якобы минировании Крымского моста, отсутствия безопасных путей с полуострова, призывами не выходить из дома (и даже из машин! почему-то), якобы проверке систем оповещения.

советник Главы РК Олег Крючков.

Это — фальшивка из Украины. Фейк направлен на создание панических настроений на полуострове и материке. При этом аккаунты не относятся к МЧС — это просто «левые» аккаунты с логотипом и ссылкой «о себе», которые может сделать каждый.

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Никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту, дорогам, иным инфраструктурным объектам нет. Этот фейк украинских «диванных вояк» и пропагандистских подразделений Центров информационно-психологических операций (ЦиПСО) рассчитан на эмоциональное восприятие. С призывом к крымчанам, сохранять спокойствие и не верить в подобные паник-слухи обратился советник Главы РК Олег Крючков.


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