Украинские власти грозят иностранцам и запрещают приезжать в Крым

Что-то в Киеве знают такое, чего не знаем мы. Вроде и «коронавирусное время», всюду запреты, проблемы с перемещениями между странами, а в т.н. «представительстве президента Украины в АР Крым» пригрозили иностранцам, которые якобы в ближайшее время собираются а полуостров. Соответствующая информация размещена на странице «представительства» в Facebook. Дескать, планируется «реверсная бизнес-миссия с предпринимателями из Индии».

Любые контакты или сотрудничество с российской администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы… Посещение временно оккупированной территории АРК и Севастополя является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права, — грозно предупреждает «представительство».

Хм, а ничего, что в Крыму действует режим «повышенной готовности», а все прибывающие (особенно из-за рубежа) помещаются на две недели в обсерваторы?!

Откуда же «ноги растут»? Выяснилось, что на сайте «Южного регионального центра поддержки экспорта» «висит» информация про бизнес-миссию из Индии. Но, как говорится, с «докоронавирусных времен». Даты 1-5 июня являются ориентировочными и, по данным организаторов, само мероприятие состоится после улучшения эпидемиологической ситуации.

К слову, Киев возмущает все. И даже дети из других стран мира в «Артеке». Так, дети из Австралии выиграли конкурс от одной из российских компаний и теперь должны посетить МДЦ «Артек». Понятно, после отмены ограничений. Но в Киеве опять «протестуют».