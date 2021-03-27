Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Украинские власти пригрозили депортацией полумиллиона крымчан

crimeapress_news

реклама в крыму
Украинские власти пригрозили депортацией полумиллиона крымчан
На фото из Twitter тот самый вице-премьер Резников

Украинские власти пригрозили депортацией полумиллиона крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 27.03.2021

В Киеве спят и видят, как выгоняют с полуострова сотни тысяч крымчан.

Россия «завезла» в Крым 500 тысяч человек, чтобы «размыть» местное население. Соответственно, после «возвращения» полуострова украинские власти выдворят всех приезжих. Такое заявление о депортации сделал не просто какой-то депутат или некий «украинский политик», а вполне официальное лицо — вице-премьер, министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников.

Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, — сказал Резников в интервью телеканалу «Дом».

Он добавил, что любая страна обладает правом выдворить со своей территории нежелательное лицо и Киев, не признающий полуостров частью России, обязательно сделает это. Правда, «нежелательных лиц» с полмиллиона будет.

Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ Чонгар, Каланчак или Чаплинка, через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов, — добавил Резников.

Он назвал это военным преступлением, за которое «Россия понесёт ответственность в международном правовом плане«. По словам Резникова, ответы в гибридной войне должны быть «асимметричными».

Ранее украинские власти сообщали о намерении проводить «чистки» в Крыму и намекали на «уголовную ответственность» для десятков тысяч человек. Теперь от намеков перешли к открытым угрозам.

Украинские власти пригрозили депортацией полумиллиона крымчан

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.