Украинские военные провели учения вблизи границы с Крымом

На юге Херсонской области, вблизи границы с Крымом стартовали учения сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

С 1 по 3 июня на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Скадовском районе Херсонской области проводится комплекс учений с силами и средствами противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

По ее данным, маневры направлены на то, чтобы «наращивать боевые возможности Вооруженных сил для противодействия действующим вызовам и угрозам национальной безопасности«.

По информации минобороны «незалежной», в ходе учений для бойцов «создают задачи на местности в условиях, максимально приближенных к боевым». Военные отрабатывают использование вооружения и военной техники, а также различные тактические и оперативные сценарии «потенциально возможного вооруженного конфликта».

В последнее время Украина активизировала проведение учений вблизи границы с Крымом. Буквально накануне завершились учения «по отражению атаки морского десанта условного противника».

Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки. Маневры не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую обучаемость военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым, — сообщает пресс-центр командования объединенных сил ВСУ.

Скриншоты: МО Украины.