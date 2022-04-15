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Украинские военные пытались разрушить ракетным ударом Каховскую ГЭС
Скриншот: МО РФ

Украинские военные пытались разрушить ракетным ударом Каховскую ГЭС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:51 15.04.2022

ВС России предотвратили попытку украинских военных нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Об этом в ходе очередного брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. По его информации, украинские ракеты «Точка-У» были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.

Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С.Непорожнего.  Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма, — отметил он.

Подчеркнем, последствиями такого ракетного удара стали бы не только проблемы с электроснабжением юга Украины, но и огромный прорыв воды, который затопил бы десяток населенных пунктов.

Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение, — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что удар нанес дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады. Не исключено, что подобные испытания для российских ПВО еще повторятся.

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