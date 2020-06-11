Украинский премьер, не стесняясь в выражениях, отказал в воде Крыму

Вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым не стоит на повестке дня для Киева. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ходе пресс-конференции глава правительства «незалежной», по сути, открестился от крымчан и их нужд (в частности, потребности в водных ресурсах), а также назвал Россию «оккупантом», заявив, что только она и должна решать вопрос подачи воды в Крым.

Этот вопрос нас беспокоит, но восстановление поставки воды через Северо-Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга. Вода туда физически не может туда поставляться… Другое дело, что не всегда Россия, которая сейчас является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые там живут, по тому, что прописано в международной конвенции о том, что должен выполнять оккупант, – заявил Шмыгаль.

Заявление безответственное и популистское. Сделанное в расчете на «активное, патриотически настроенное правое крыло». Ох, накликает такими речами украинский чиновник проблем для своей страны… Говорит, Россия должна любыми способами обеспечить своих граждан водой? Напоминает, что это не проблема Киева? Осмеивает выбор крымчан?

Ну… Можно напомнить аналогичную историю не такого далекого прошлого. 1964 год. Сирия и Ливия «перекрывают» воду Израилю. Тоже, помнится, канал перерыли, товарищи, арабы. И началась «битва за воду». Читать об этой войне — ЗДЕСЬ . Скажу одно, Израиль водой своих граждан обеспечил. По праву сильного.

Сеня Фрименс.