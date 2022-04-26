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Украинский боксер Александр Усик лишился еще одного почетного звания
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боксер Александр Усик лишился еще одного почетного звания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 19:53 26.04.2022

Городской совет крымской столицы согласовал вопрос лишения звания «Почётный гражданин города Симферополя» боксера Александра Усика за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и Симферополя.

Лишить звания «Почетный гражданин Симферополя» Усика Александра Александровича за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, – говорится в тексте решения горсовета.

Ранее Усика лишили знака отличия «За верность долгу» и звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК» решением Госсовета Крыма.

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