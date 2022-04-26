Украинский боксер Александр Усик лишился еще одного почетного звания

Городской совет крымской столицы согласовал вопрос лишения звания «Почётный гражданин города Симферополя» боксера Александра Усика за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и Симферополя.
Лишить звания «Почетный гражданин Симферополя» Усика Александра Александровича за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, – говорится в тексте решения горсовета.
Ранее Усика лишили знака отличия «За верность долгу» и звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК» решением Госсовета Крыма.
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