Украинско-турецкий «Bayraktar» испытали на границе с Крымом

По информации ВС Украины, в Херсонской области, в Николаевской области на полигоне «Широкий лан» прошли маневры закупленного у Турции ударного беспилотника «Bayraktar» TB2, который был переброшен из места дислоцирования в Хмельницкой области. Об этом сообщает украинский милитарный портал.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar подтверждает: в течение двух последних суток на юге Украины курсируют несколько разведывательно-ударных беспилотников. Специалисты уверяют: так дроны «прощупывают» возможности ПВО Крыма.

А несколько ранее близ границы с Крымом прошли учения «по отражению морского десанта». Особую роль на утих учениях сыграла «малая авиация» — дроны. Украина оперативно перенимает опыт армии Азербайджана, успех которой в Нагорном Карабахе во многом обеспечили именно беспилотники.

Основной задачей для наших военнослужащих стал поиск, обнаружение и уничтожение авангарда морского десанта условного противника. В частности, передовые авиационные наводчики продемонстрировали свои умения и навыки по оказанию целеуказания вертолетам на уничтожение врага и определения мест для десантирования, непосредственно с «поля боя», – украинские СМИ цитируют командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева.

По информации ряда СМИ, украинскими военными принято решение о закупке Украиной и Турции и задействовании данных БПЛА для постоянного мониторинга «российской военной активности на севере Крымского полуострова».