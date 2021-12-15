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Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Наталью Поклонскую
Фото со страницы Н.Поклонской в Facebook

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Наталью Поклонскую

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 15.12.2021

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос издания «Украинские новости».

Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск, — говорится в ответе, опубликованном в среду.

Отмечается, что МВД отказалось объявлять Наталью Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить ст. 3 Устава Интерпола, которая гласит, что организации запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

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Ранее Киевский апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего прокурора Республики Крым, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской «с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

По материалам ТАСС.

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Наталью Поклонскую

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