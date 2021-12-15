Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Наталью Поклонскую

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос издания «Украинские новости» .

Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск, — говорится в ответе, опубликованном в среду.

Отмечается, что МВД отказалось объявлять Наталью Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить ст. 3 Устава Интерпола, которая гласит, что организации запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Ранее Киевский апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего прокурора Республики Крым, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской «с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

По материалам ТАСС.

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