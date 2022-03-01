Украинского боксера, уроженца Симферополя Александра Усика призывают не пускать в Крым

А в ДНР спортсмена и вовсе ПРЕДУПРЕДИЛИ.

Двойственная позиция украинского боксера, уроженца Симферополя Алексндра Усика аукнулась ему с лихвой. Он типичный пример ситуации «свой среди чужих, чужой среди своих». Напомним, о политике, Крыме спортсмен всегда говорил неохотно, не делая акцентов ни на территориальной принадлежности, ни на языковых, ментальных, гражданских проблемах. Но тут пришлось выбирать. И Усик… вступил в ряды «самообороны», взял в руки автомат, еще и позировал с оружием на фото. К слову, не только он, но и еще один боксер доселе не слишком то жаловавший «ридну Украину», Василий Ломаченко. На его странице в Instagram собственно и опубликовано «спортивное фото» с оружием в руках.

Но даже «свои» не оценили. Усику тут же попеняли на гламурный наряд и «Ролекс» на руке.

А уж «чужие» и вовсе не поняли. Вот один из сильных комментариев:

Ты должен с иконой впереди идти останавливать войну, а ты с автоматом молодежь на убой толкаешь такими фото! Вспомни о Боге.

Что интересно, в своем Instagram Усик это фото не «запилил», но зато выступил с извиняющимся видеообращением. Дескать, «не сбежал я», напротив, с вами, еще и за мир «топлю».

Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я убежал. Нет! Ездил по работе. Я вернулся. Я дома. Друзья, нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, надо остановить эту войну. Мы должны это сделать все вместе, — сказал Александр.

Также он подчеркнул, что Украину «не надо ни от кого освобождать, если надо, то украинцы сами освободятся».

В теории, может, он для того и автомат в руки взял, и в тероборону Киева вступил… Но, надо полагать, пример чемпиона, медийной персоны, популярной на Украине личности, подтолкнет многих молодых людей браться за оружие. И тут уж о каком «мире» боксер вещает, когда сам заливает пожар бензином?!

Понятно, Усик не «профессор», и даже не «проФФеСор», но думать же надо, где заканчиваются патриотизм и сториз, а где начинаются национализм и провокация. От душевного порыва до очевидной глупости – всего один шаг.

В ДНР, например, этот шаг, точно, запомнили. Боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, показательно вступившие в ряды украинской территориальной обороны, будут ликвидированы армией ДНР в случае сопротивления силам денацификации. Об этом заявил основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Когда «регуляров» мы размолотим – вся эта публика не более, чем пушечное мясо, сколько бы их там ни было. Но если дураки с флагами в Бердянске никому не угрожают и никому не нужны, то другие дураки с автоматами уже будут расцениваться, как угроза и будут ликвидироваться, будь ты хоть Усик, хоть Ломаченко. Так что цифры и личности не должны никого смущать – делаем своё дело и не оглядываемся, – предостерег командир.

В Крыму Усику не угрожают, но последние действия и заявления спортсмена не понимают и не принимают. Соответственно, прозвучало предложение запретить въезд на полуостров «бывшему жителю Симферополя», украинскому боксеру Александру Усику. Об этом заявил председатель Общественного совета Симферополя Александр Юрьев.

В 2014-м году я предложил не пускать Усика в Крым. Проигнорировали, рассказывали, что он крымчанин и вынужден быть патриотом Украины. Теперь этот персонаж будет стрелять в наших солдат. В крымчан. Как он и вы, защищающие его, будете смотреть в глаза матерям погибших крымчан от его руки, — цитирует общественника «Вести Крым» .

Логика проста: готов воевать против российских миротворцев – до встречи на передовой, а в России тебе делать нечего. Тем более, что с «позицией» определился.

PS (для тех, кто в теме). Обладатели неокрепших умов часто делают «понтовые» фото и видео, как говорится «на публику», для «красного словца» и эпатажа. Помнится, несколько дней назад, когда на Украине стенали «по героям острова Змеиный», облетело соцсети видео, где явственно так прозвучало, куда именно надо пойти «русскому кораблю». И что интересно, и аффтор видео, и матерщинник сидят себе сейчас на попе ровно в Севастополе, кушают русский паек, звонят домой маме с радостной вестью, что скоро «домой отпустят». Русский корабль уже на три буквы никто не посылает. В таких ситуациях «понты» слетают быстро.

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