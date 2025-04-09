Украинца заочно приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого в 2014 году в Армянске

Следователем управления по расследованию особо важных дел и судом установлено, что в ночь на 4 февраля 2014 года житель Армянска в своей квартире во время празднования годовщины семейной жизни приревновал сожительницу к 40-летнему товарищу и нанес ему кухонным ножом удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках раскрытия и расследования преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления и местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он был объявлен в международный розыск.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства и заочно приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

источник: Главное следственное управление СК России по РК и г. Севастополю