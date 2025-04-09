Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Украинца заочно приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого в 2014 году в Армянске
Новости Республики
Украинца заочно приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого в 2014 году в Армянске
источник: Главное следственное управление СК России по РК и г. Севастополю

Украинца заочно приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого в 2014 году в Армянске

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 16:19 09.04.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 35-летнего гражданина Украины. Судом он заочно признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователем управления по расследованию особо важных дел и судом установлено, что в ночь на 4 февраля 2014 года житель Армянска в своей квартире во время празднования годовщины семейной жизни приревновал сожительницу к 40-летнему товарищу и нанес ему кухонным ножом удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Узнайте больше:  В Крыму заочно предъявили обвинение в убийстве гражданину Грузии. Преступлению - более 20 лет

Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках раскрытия и расследования преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления и местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он был объявлен в международный розыск.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства и заочно приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

источник: Главное следственное управление СК России по РК и г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Следственный комитет

Следственный комитет

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x