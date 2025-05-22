Экс-чиновник администрации Белогорского района предстанет перед судом за получение взяток

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения администрации Белогорского района Республики Крым». Должностное лицо обвиняется в ряде получений взяток в значительном размере за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что в 2023 году действующее на тот момент должностное лицо, уполномоченное по вопросам дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан в районе, предлагала предпринимателям за вознаграждение незаконно оформлять пособие на развитие предпринимательской деятельности в размере 350 тысяч рублей. Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи, а в последующем целевое использование данной выплаты документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала. За эту услугу, после получения денежных выплат, коммерсанты передали должностному лицу в общей сложности 260 тысяч рублей.
Преступная схема была выявлена во взаимодействии сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.
Органом предварительного следствия виновность женщины в указанных преступлениях полностью доказана, проведены все необходимые следственные действия. Дана оценка действиям взяткодателей и приняты меры к возмещению причиненного ущерба.
Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.
источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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