Экс-чиновник администрации Белогорского района предстанет перед судом за получение взяток

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что в 2023 году действующее на тот момент должностное лицо, уполномоченное по вопросам дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан в районе, предлагала предпринимателям за вознаграждение незаконно оформлять пособие на развитие предпринимательской деятельности в размере 350 тысяч рублей. Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи, а в последующем целевое использование данной выплаты документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала. За эту услугу, после получения денежных выплат, коммерсанты передали должностному лицу в общей сложности 260 тысяч рублей.

Преступная схема была выявлена во взаимодействии сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.

Органом предварительного следствия виновность женщины в указанных преступлениях полностью доказана, проведены все необходимые следственные действия. Дана оценка действиям взяткодателей и приняты меры к возмещению причиненного ущерба.

Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю