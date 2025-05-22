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Экс-чиновник администрации Белогорского района предстанет перед судом за получение взяток
фото: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Экс-чиновник администрации Белогорского района предстанет перед судом за получение взяток

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 17:31 22.05.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения администрации Белогорского района Республики Крым». Должностное лицо обвиняется в ряде получений взяток в значительном размере за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что в 2023 году действующее на тот момент должностное лицо, уполномоченное по вопросам дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан в районе, предлагала предпринимателям за вознаграждение незаконно оформлять пособие на развитие предпринимательской деятельности в размере 350 тысяч рублей. Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи, а в последующем целевое использование данной выплаты документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала. За эту услугу, после получения денежных выплат, коммерсанты передали должностному лицу в общей сложности 260 тысяч рублей.

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Преступная схема была выявлена во взаимодействии сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.

Органом предварительного следствия  виновность женщины в указанных преступлениях полностью доказана, проведены все необходимые следственные действия. Дана оценка действиям взяткодателей и приняты меры к возмещению причиненного ущерба.

Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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