В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, заявил, что украинцы якобы «не хотят выборов». Он также предложил несогласным с отменой волеизъявления в стране «выбрать другое гражданство».

Киселева, комментируя призыв главы киевского режима, предположила, что гражданство и место жительства может сменить сам Зеленский, «тем более что статус президента его не держит, а это он держится руками, ногами, зубами за президентское кресло».

Но лучше другой вариант. Когда жители меняют гражданство вместе с территорией. Как это сделали крымчане в 2014 году и жители пока только четырех исторических российских регионов в 2022-м, переехав в Россию вместе со своими регионами», — сказала эксперт.

Она напомнила, что в 2021 году Зеленский уже предлагал своим гражданам, связанным с русской культурой, уезжать в Россию. И они последовали его совету, «уехав вместе с территориями».

При этом «разъехаться» украинские регионы могут по разным странам, поскольку на западной Украине вектор направлен в Венгрию, Польшу и Румынию, на юго-востоке – в Россию, уточнила политолог.

Киселева также отметила, что Зеленский соврал, заявив, что украинцы против проведения президентских выборов. Согласно соцопросам, в этом вопросе Украина разделена практически надвое, и доля тех, кто выступает за проведение выборов, растет. При этом уехать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, недовольным отсутствием волеизъявления, уехать никак не удастся, поскольку сам глава киевского режима своим указом запретил им выезд за границу.

Просто Зеленский боится очевидного проигрыша, так как по результатам тех же опросов, рейтинг поддержки у него низкий (о чем, кстати, сказал и Дональд Трамп), а у его конкурентов наоборот. При этом в рейтинге недоверия просроченный политик является лидером – ему не доверяют 56% опрошенных, — констатировала социолог.

По ее словам, в самом популярном в украинском информационном Telegram-канале в обсуждении заявления Зеленского большинство комментаторов интересуются, как можно сменить гражданство. Но в данном случае Зеленского больше всего волнует не мнение граждан, а реакция новых властей США, представители которой уже не раз говорили о необходимости проведения на Украине президентских выборов как единственной демократической процедуры, убеждена эксперт.

Такую демонстративную узурпацию власти Зеленским в Белом доме точно не одобрят. Этой марионетке придется по-прежнему плясать под чужую дудку, только вот дудка уже находится в других руках, а музыка кардинально изменилась. И никакие европейские либералы и структуры Зеленскому не помогут, потому что сами уже давно отдали свой суверенитет Вашингтону, — заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.

источник: РИА Новости Крым