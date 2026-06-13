Украинцы бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

Один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения, – сказано в его сообщении на платформе МАКС.

Сальдо уточнил, что погибший – мужчина 1978 года рождения, он находился в грузовом автомобиле, когда в Нововладимировке Голопристанского округа по нему ударил украинский беспилотник.

Кроме того, в Раздольном Каховского округа при атаке БПЛА на грузовой автомобиль ранения получил мужчина 1974 года рождения, он был госпитализирован.

Также целью для вражеского беспилотника стал грузовик в Чаплинке, в результате удара дрона по машине пострадали мужчины 1963 и 1982 годов рождения, оба также попали в больницу.

В Голой Пристани пострадал мужчина 1962 года рождения. Доставлен в больницу… В Великих Копанях Алешкинского округа ранения получил мужчина 1967 года рождения. От госпитализации отказался, – добавил губернатор.

По словам Сальдо, повреждения инфраструктуры и имущества в результате атак ВСУ на протяжении минувших суток зафиксированы в нескольких муниципалитетах.

Под ударами врага, по слова главы региона, были населенные пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алешкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов.

источник: РИА Новости Крым

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