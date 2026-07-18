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Украинцы грозят вернуть Крым под контроль Киева к сентябрю
источник фото: © Telegram Владимир Зеленский

Украинцы грозят вернуть Крым под контроль Киева к сентябрю

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:20 18.07.2026

 Любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя заявление экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко. Ранее он в эфире одного из украинских телеканалов «спрогнозировал», что уже к концу сентября Крым может перейти под контроль киевского режима. Он добавил, что этот процесс будет сопровождаться «массовым отъездом пророссийски настроенных крымчан» с территории полуострова.

Киселева напомнила, что Огрызко, который на дипломатическом поприще отличился лишь проигрышем в Гаагском суде территориального спора с Румынией, когда Украина потеряла 80% доставшегося ей в наследство от СССР шельфа – далеко не первый украинский политик, обещавший «вернуть» Крым к определенной дате.

Так, в 2022 году советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что «через шесть месяцев будет гулять по набережной Ялты». Еще один советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович* (ред.: внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ноябре того же года обещал «захватить Крым в течение полугода», а летом 2023-го тогдашний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* грозился «выпить чашечку кофе в Крыму».

Теперь к этим предсказателям на кофейной гуще присоединился еще и Огрызко. В ответ на его заявления мы можем предложить ознакомиться с аналогичными обещаниями других украинских политиков и напомнить о крахе наполеоновского похода на Россию в 1812 году, а точнее о знаменитой тогда нашей версии французской песенки «Мальбрук в поход собрался», – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.

Слова этой песни, сочиненной французскими солдатами в 1709 году, были изменены в русской армии в 1812 году и изобиловали непечатными глаголами и эпитетами, но результат провального похода Наполеона на Россию отражали верно, пояснила Киселева.

Так что в данном случае Огрызко, которого в период его политической активности крымчане называли «огрызком», присоединился к украинским «Мальбрукам», обещанные походы которых на Крым закончатся так же, как поход Наполеона на Россию и Гитлера на Советский Союз, – подытожила эксперт.

источник: РИА Новости Крым 

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