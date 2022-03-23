Украинцы могут продавать недвижимость в Крыму и в Севастополе. Ограничения для нерезидентов на сделки сняты

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводился особый порядок операций с недвижимостью для лиц из США и еще более 40 иностранных государств (совершающих недружественные действия в отношении РФ). Речь шла о том, что сделки, участниками которых являются граждане обозначенных в указе стран, могли бы совершаться, но только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Лица из недружественных государств определяются через:

гражданство;

место регистрации;

место преимущественного ведения хозяйственной деятельности;

место преимущественного извлечения прибыли от деятельности.

В перечне — наряду с США и странам ЕС — оказалась и Украина. Что стало серьёзным камнем преткновения для регионов, где украинцов — в качестве владельцев недвижимости — много. В первую очередь, это, конечно, Крым и Севастополь. В последние годы граждане Незалежной были активными участниками рынка недвижимости полуострова: продавали как квартиры, так и дома с земельными участками. Указ однозначно бы повлиял на ситуацию. Подробнее — здесь.

Часть объектов недвижимости, выставленных на продажу в Севастополе, принадлежат украинцам — мы раньше были одной страной, так что это неудивительно. Такие сделки, разумеется, после оглашения указа, «зависли». Их было немало в процессе, на регистрации прав и т.д. С продаж такие объекты также ушли. Так что — выбор на рынке недвижимости города, как и всего полуострова, конечно, уменьшился, — комментировала положение дел сразу же после введения документа в действие директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

И вот во вторник стало известно: ограничения на сделки с недвижимостью для нерезидентов из «недружественных стран» сняты. Об говорится в сообщении Министерства финансов.

Подкомиссия комиссии кабмина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом и приняла решение разрешить гражданам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами из списка недружественных по отношению к России стран. А также покупать у них недвижимость, в том числе, заключать с ними договоры участия в долевом строительстве. Но денежные средства по таким сделкам будут зачисляться на счет типа «С» в порядке, определенном указом президента России № 95, — отмечают эксперты РБК-Недвижимость.

Как разъяснил «РБК-Недвижимости» юрист «Арбитраж.ру», Дмитрий Усольцев, счет типа «С» предназначен для исполнения обязательств перед нерезидентами. По словам эксперта, решением Совета директоров Банка России всем кредитным организациям открыты корреспондентские счета типа «С».

На счете типа «С» учитываются денежные средств клиентов-нерезидентов в рублях. Таким образом, нерезидент не сможет получить прямой платеж в иностранной валюте, все расчеты с нерезидентами по таким сделкам будут производиться в рублях, — пояснил РБК-Недвижимость Дмитрий Усольцев.

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