Украл банковский терминал и кегу пива… Кража в Севастополе

Когда денег нет, а душа просит продолжения праздника, приходится искать обходные пути. Именно так и поступил ранее судимый за кражи 33-летний мужчина, который ради выпивки снова решился на воровство. Сумма ущерба составила более 29 тысяч рублей.
Однажды вечером мужчина на улице в компании своих друзей распивал спиртное. Когда веселье было в самом разгаре, алкоголь внезапно закончился, а денег на продолжение банкета не было. Изрядно выпивший вор быстро нашел выход из ситуации и решил проблему хорошо известным ему способом. Неподалеку он приметил пивной ларек. Открыв окно выдачи товара, мужчина стал искать, чем бы поживиться. Первое, что попало ему под руку, — банковский терминал, который злоумышленник спьяну принял за мобильный телефон.
Затем он проник внутрь ларька и попытался наполнить найденную там пластиковую бутылку пивом. Из-за сильного опьянения эта несложная манипуляция не обвенчалась успехом. Но похититель не растерялся: взял кегу пива и, вытащив ее из ларька, вместе с ней отправился домой. В течение двух дней похититель со своими друзьями осушили 30 литров пива. А терминал он разбил и выбросил, когда осознал, что украл вовсе не смартфон, а бесполезный для него аппарат, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Утром продавец ларька заметила кражу и обратилась за помощью в полицию, предоставив видео, на которое попал злоумышленник. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Ленинскому району установили и задержали вора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
