Украл банковский терминал и кегу пива… Кража в Севастополе

Однажды вечером мужчина на улице в компании своих друзей распивал спиртное. Когда веселье было в самом разгаре, алкоголь внезапно закончился, а денег на продолжение банкета не было. Изрядно выпивший вор быстро нашел выход из ситуации и решил проблему хорошо известным ему способом. Неподалеку он приметил пивной ларек. Открыв окно выдачи товара, мужчина стал искать, чем бы поживиться. Первое, что попало ему под руку, — банковский терминал, который злоумышленник спьяну принял за мобильный телефон.

Затем он проник внутрь ларька и попытался наполнить найденную там пластиковую бутылку пивом. Из-за сильного опьянения эта несложная манипуляция не обвенчалась успехом. Но похититель не растерялся: взял кегу пива и, вытащив ее из ларька, вместе с ней отправился домой. В течение двух дней похититель со своими друзьями осушили 30 литров пива. А терминал он разбил и выбросил, когда осознал, что украл вовсе не смартфон, а бесполезный для него аппарат, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.