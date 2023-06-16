Украл деньги приятеля и… «красиво потратил». Севастополец ответит за кражу

Забудет про «красивую жизнь» лет эдак на 5-6…

В Севастополе оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже 173 тысяч рублей с банковского счёта приятеля. Все похищенные деньги севастополец потратил на развлечения и… на женщин лёгкого поведения.

Полицейские выяснили, что 42-летний местный бизнесмен, находясь на лечении, познакомился с 36-летним пациентом медицинского учреждения и после выписки пригласил его к себе в гости. На протяжении нескольких дней приятели вместе распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры засыпал, гость брал его смартфон, тайком снимал блокировку экрана отпечатком пальца спящего мужчины и похищал через интернет-банкинг денежные средства. Таким образом он перечислил на свою карту в общей сложности 173 тысячи рублей, а затем обналичил их и потратил по своему усмотрению, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

Обнаружив пропажу крупной суммы, потерпевший обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до шести лет лишения свободы.

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