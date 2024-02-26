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Украл кофту… вместе с манекеном. В Красногвардейском районе начудил 14-летний воришка
Фото: МВД по РК

Украл кофту… вместе с манекеном. В Красногвардейском районе начудил 14-летний воришка

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:06 26.02.2024

В Красногвардейском районе несовершеннолетнему предстоит ответить по закону за грабеж.

В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от 35-летней гражданки о совершенном ограблении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 14-летний местный житель. Выяснилось, что на вещевом рынке подозреваемый схватил спортивную кофту вместе с манекеном и скрылся, не реагируя на требования вернуть похищенное имущество, — рассказали в МВД по РК.

Детская шалость? Уголовная статья! Юному подозреваемому предстоит ответить за содеянное по закону, поскольку он достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», — отметили в МВД по РК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ или лишение свободы сроком до 4 лет.

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