Украл телевизор, продал его за… 200 рублей – теперь может сесть лет на 6. Случай в Севастополе

В Севастополе полиция задержала приезжего мужчину, подозреваемого в краже с незаконным проникновением в жилище. Как уточнили в городском УМВД, воспользовавшись доверчивостью севастопольца, злоумышленник похитил его телевизор.

Предварительно установлено, что 32-летний мужчина без определённого места жительства, ведущий бродяжнический образ жизни, познакомился в Севастополе с 51-летним местным жителем, который после задушевной беседы пригласил его к себе переночевать. Во время совместного застолья между новыми приятелями возник конфликт, в результате которого разгневанный хозяин квартиры выгнал своего гостя на улицу и ушёл по делам. Убедившись, что владелец квадратных метров скрылся из виду, мужчина вернулся обратно, вскрыл замок входной двери жилища, тайком проник внутрь, похитил телевизор и скрылся. Когда его попытки сбыть похищенную технику в ломбард не увенчалась успехом, злоумышленник продал телевизор случайным прохожим за 200 рублей. Добытые преступным путём деньги он потратил на спиртные напитки, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Обнаружив пропажу бытовой техники, потерпевший обратился в полицию. В результате проведённых мероприятий, по имеющейся ориентировке, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигурант взят под стражу.