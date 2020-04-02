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Украл золотые часы, сдал часы, деньги проиграл... Кража в Симферополе
иллюстрация: get.pxhere.com

Украл золотые часы, сдал часы, деньги проиграл… Кража в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:25 02.04.2020

В отдел полиции в Симферополе обратился 54-летний мужчина с заявлением — неизвестный совершил кражу золотых часов, принадлежащих одному из его квартиросъемщиков. Сумма ущерба составила 168 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний житель Нижнегорского района. Со слов задержанного, он снимал комнату в том же доме, что и потерпевший. Убедившись, что сосед отсутствует по месту жительства, путем подбора ключей проник к нему в комнату. Похитив часы, злоумышленник отнес их в ломбард. Полученные деньги от продажи чужого имущества, подозреваемый потратил на ставки в букмекерской конторе, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время подозреваемый обоснованно подозревается в совершении аналогичной кражи на территории г.Симферополь.

Украл золотые часы, сдал часы, деньги проиграл... Кража в Симферополе

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