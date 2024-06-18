Укреплять берег на Северной стороне Севастополя начнут через три года

Участок от мыса Коса Северная до мыса Толстяк изначально подвержен негативным оползневым процессам. С прошлого года там ведутся работы по прокладке газопровода, в связи с чем на этой территории был изъят значительный объем грунта, после чего местные жители начали бить тревогу: усилились оползневые процессы. Депутаты поинтересовались у Ю.Гавриловой, в какие сроки планируется проведение восстановительных и укрепительных работ этого опасного участка берега?

Глава Севприроднадзора подтвердила, что на данном участке департаментом проводились серьезные изыскания, к работе были подключены ведущие специалисты пяти городских институтов.

Была составлена концепция берегозащиты северной части нашего побережья и спрогнозированы процессы опасные на ближайшие 50 лет. Ученые попытались смоделировать математическим путем, где наиболее уязвимые территории, где необходимо укрепление, а где наоборот вмешательство недопустимо. Эта концепция была представлена Министерству природных ресурсов, Министерству строительства РФ, в Совете Федерации. По итогам рассмотрения и обсуждения с федеральными коллегами это мероприятие включено в программу социально-экономического развития республики Крым и Севастополя. Работы сейчас планируются за границами бюджетного процесса, которые обозначены на 2027-2028 годы. Но очень важно, что данные изысканий учтены в разработке генплана и правил землепользования и застройки, — сообщила Ю.Гаврилова.

По ее словам, выполненная специалистами комплексная работа была поддержана федеральными органами.

Работы по берегоукреплению достаточно затратные, но средства нам предполагаются, — уточнила глава природоохранного департамента.

источник: «Севастопольская газета»