 Улица Большая Морская останется закрытой для транспорта до 20 апреля

Севастопольский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продлил ограничения движения транспорта на улице Большая Морская. Она останется перекрытой до 20 апреля.

Продление изменений организации дорожного движения по улично-дорожной сети Севастополя при проведении работ по прокладке коммуникаций в рамках реконструкции улицы Большая Морская вводится с 24 февраля по 20 апреля. Полное ограничение движения всех транспортных средств вводится по участку улицы Большой Морской (от площади Лазарева до площади Ушакова), – говорится в сообщении.

Частичное ограничение движения всех транспортных средств вводится на улице Адмирала Октябрьского (от пересечения с улицей Очаковцев до улицы Большой Морской в направлении движения в сторону улицы Большая Морская), на улице Генерала Петрова (от пересечения с улицей Одесской до площади Лазарева в направлении движения в сторону площади Лазарева).

Ограничение движения всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, вводится на улице Шмидта (от пересечения с улицей Очаковцев до площади Ушакова), на улице Очаковцев (от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта).

Одностороннее движение вводится на улице Шмидта (от пересечения с улицей Очаковцев до площади Ушакова), на улице Очаковцев (от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта).

Также на время проведения ремонтных работ будет изменена схема движения для муниципальных маршрутов.

Остановка «Площадь Ушакова» по направлению движения в сторону 5 км Балаклавского шоссе будет перенесена в район дома №4 и №2 на улице Гоголя. В связи с переносом места остановки, с 23 февраля по 8 марта вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по участку улицы Гоголя от площади Ушакова до улицы Гоголя, 10.

Напомним, улица Большая Морская закрыта с 25 января. По планам, её реконструкция должна завершиться 20 апреля.