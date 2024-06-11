Уличный театр из Севастополя — один из участников первого заезда «Таврида.АРТ» в Москве

Впервые за 10 лет существования арт-кластера образовательный заезд «Тавриды» прошел за пределами Крыма — в Москве. Особенность заезда — открытые форматы для посетителей выставки «Россия». С 2 по 8 июня состоялись показы спектаклей от уличных театров России: «Трикстер», «Пластилиновый дождь», «Эскизы в пространстве», «Петровский деревенский театр» и других коллективов, были проведены открытые лекции по стрит-арту и музыкальной индустрии, танцевальный баттл, музыкальный квартирник, встреча-дискуссия с молодыми исполнителями. Состоялся открытый флешмоб в честь 225-летия Александра Пушкина и цирковое шествие «Искусство цирка».

Одним из ярких представителей заезда стал Евгений Павлов — артист и заведующий труппой первого в Крыму уличного театра «Мягкий знак» из Севастополя:

Это сильная школа, особенно в нашей нише, и одна из немногих возможностей в одном месте встретиться с коллегами по цеху для обмена опытом. Так как в Крыму мы единственный уличный театр, то нам не с кем обмениваться знаниями и навыками, а уличные театры на материке существуют уже более 30 лет. Их накопленный опыт мы перенимаем на образовательных заездах благодаря «Тавриде». После каждого заезда мы всегда создаем в театре что-то новое, основываясь на тех знаниях, которые получили. Помимо самих спектаклей, мы учимся создавать реквизит и декорации. Подобные форматы помогают узнать себя, обучают и вдохновляют.

Молодые артисты и режиссеры арт-школы уличного театра обменялись опытом и обсудили нюансы профессиональной деятельности по следующим направлениям: оснащение уличной сцены, работа с райдером, работа с маской и реквизитом, защита авторских прав, подача заявок и участие в уличных фестивалях. Кроме того, участники арт-школы могли получить удостоверение о повышении квалификации от Театрального училища им. Б. Щукина. Также они презентовали свои идеи на питчинге Большого детского фестиваля.

Уже 11 июня «Таврида» откроет второй образовательный заезд сезона — «Заезд имени Гагарина». В рамках него пройдут арт-школы «Космос и искусство», индустрии моды, графического дизайна, маркетинга и рекламы, современного искусства.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»