Уличный театр Севастополя учится в Академии «Меганом»

30 ноября в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился очный этап образовательной программы «Уличный театр». В течение двух недель режиссеры, менеджеры, художники и организаторы фестивалей уличных театров совершенствовали навыки, которые в дальнейшем позволят им развивать уличные театры у себя в регионах. Среди участников программы — театр «Мягкий знак» из Севастополя.

Обучение по программе «Уличный театр» началось в онлайн-формате в сентябре и после прохождения очного модуля продолжится в декабре. Участники — 37 представителей уличных театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Краснодарского края, Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Томской, Вологодской областей, республик Татарстан и Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участником программы стал Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя, который был создан в 2015 году. Основная цель коллектива — простым, доступным языком говорить о важном. Основатели коллектива — профессиональные актеры и режиссеры, готовые к постоянному эксперименту и поиску. В труппе заняты молодые и талантливые артисты синтетического жанра. Спектакли театра играются на любых открытых пространствах города, где декорациями зачастую выступает улица, а зрители являются полноправными участниками действия.

Образовательная программа повышает компетенции участников и коллективов. Дает им возможность пообщаться с профессионалами не только в лице экспертов, но и коллег, и оказывает сплачивающее действие на сообщество. Каждый участник — эксперт! И это взаимное опыление даст свои плоды! — говорит артист и заведующий труппой уличного театра «Мягкий знак» Евгений Павлов.

Образовательная программа «Уличный театр» проходит в Академии творческих индустрий «Меганом» в рамках направления «зрелищные искусства». Программа направлена на обучение деятелей уличного театра актуальным профессиональным навыкам классической и современной драматургии, поиску пластических и звуковых решений, созданию литературной основы спектакля. Также слушатели разберутся в особенностях управления театром, научатся выстраивать его бренд и развивать театр за счет привлечения грантовых средств.

СПРАВКА: Академия творческих индустрий «Меганом» ー это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром арт–кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить знания под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»