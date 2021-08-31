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Улицы Симферополя очищают от граффити

Улицы Симферополя очищают от граффити

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:59 31.08.2021

По поручению главы администрации Симферополя идет работа по ликвидации надписей и рисунков с объектов городской инфраструктуры.

В рамках очередного рабочего выезда Валентин Демидов уделил особое внимание проблеме граффити. Исписанными оказываются подземные переходы, ограждения, фасады зданий, автобусные остановки и другие объекты.

В ежедневном режиме коммунальные службы осуществляют мероприятия, направленные на очистку города от несанкционированных надписей. Также наведением порядка на своих подведомственных территориях занимаются управляющие компании, организации и предприятия различных форм собственности. Так, сотрудники муниципального унитарного предприятия «Киевский Жилсервис» на прошедшей неделе очистили от граффити стены многоквартирных домов по улицам Мате Залки 7, 15, 29, а также Суходольная 15, 19, 21, — сообщили в администрации Симферополя.

Кроме того, специалисты отдела благоустройства и санитарного содержания Департамента административно-технического контроля на постоянной основе проводят работу по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства, в том числе, в части содержания в надлежащем состоянии фасадов зданий и сооружений.

Так, по факту нарушения п.1 ст. 48 Правил благоустройства с 23 по 27 августа составлено 20 административных протоколов в отношении юридических лиц и 1 – в отношении индивидуального предпринимателя. Ответственность – штрафы: на граждан – от 2 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 до 100 000 рублей.

Улицы Симферополя очищают от граффити

Улицы Симферополя очищают от граффити

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